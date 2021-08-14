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Мортал Комбат
Mortal Kombat
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Жанр: Боевик, Фантастика, Фэнтези
Режиссер: Саймон Маккуойд
Актеры: Льюис Тан, Джо Таслим, Джессика МакНэми, Джош Лоусон, Хироюки Санада, Мехкад Брукс, Луди Линь, Макс Хуан
Режиссер: Саймон Маккуойд
Актеры: Льюис Тан, Джо Таслим, Джессика МакНэми, Джош Лоусон, Хироюки Санада, Мехкад Брукс, Луди Линь, Макс Хуан
Действие фильма развернется вокруг турнира, на котором сойдутся лучшие бойцы мира. У каждого из них свои причины здесь биться.
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Мортал Комбат (2021) смотреть онлайн бесплатноФильм Мортал Комбат (2021) от Warner Bros поведает о вселенной, состоящей из множества миров. Когда повелитель одного царства хочет напасть на другой, его лучшим воинам надо победить защитников атакуемой планеты на специальном турнире. События картины начинаются в Японии семнадцатого века. Великий боец Хандзо Хасаши живет спокойной и счастливой жизнью, вместе с красавицей женой, сыном и малолетней дочерью. Однажды, когда его не было дома, на родных нападает Саб-Зиро с соратниками. Супруга едва успевает спрятать дочь, когда криомант превращает ее и сына в глыбу льда. Застав это зрелище, Хандзо отправляется мстить, но терпит поражение и отправляется прямиком в ад. Выжившую дочь берет под свою опеку покровитель Земли, бог молнии Рейден.
В наши дни, Посредственный боец смешанных единоборств Коул Янг терпит поражение в очередной схватке. Когда он отправляется на ужин вместе с семьей, на него нападает Саб-Зиро. Оказывается, что того подослал владыка Внешнего мира, некромант Шан Цзун, чтобы убить "защитников Земли" до того, как начнется очередной Смертельный поединок. На подмогу главному герою приходит оперативник Джакс, который теряет обе руки в схватке с криомантом. Чтобы спасти себя и близких, Коул обращается за помощью к Рейдену в Шаолиньский монастырь и узнает, что является "избранным". Фильм Мортал Комбат смотрите онлайн в хорошем качестве от студии Warner Bros. Видео Mortal Kombat доступно на русском языке бесплатно.
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